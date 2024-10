Lazio, la pazienza di Tchaouna: il messaggio social del francese - FOTO

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Loum Tchaouna. L'esterno francese, prelevato in estate dalla Salernitana, sta pagando il salto in una piazza come quella romana. Escluso qualche lampo di qualità, Tchaouna sembra troppo teso nel rettangolo di gioco e incide poco. Nonostante questo, i tifosi lo aspettano ancora viste le grandi potenzialità del ragazzo che con molta probabilità non tarderanno ad arrivare. La calma è la virtù dei forti e l'esterno ex Salernitana ha tutto il tempo dalla sua parte. D'altronde "As Sabr" è il suo mantra, ovvero "pazienza", ed è un concetto che ripete spesso nelle sue esternazioni social.