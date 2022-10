Lazio, la prima foto di Immobile con il piccolo Andrea: lo scatto commuove

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Un fulmine a ciel sereno ha trovato nel corso della giornata una barriera contenitrice. Dal dolore alla rinascita o meglio, alla nascita del piccolo e quartogenito di Ciro Immobile, Andrea. E' un mercoledì molto particolare in casa del bomber biancoceleste, la notizia dell'esito del grave infortunio ai danni dello stesso Ciro ha portato molta tristezza. Dramma però spazzato via per almeno buona parte del pomeriggio dall'arrivo del bebé del capitano della Lazio e Jessica. I tifosi sono impazziti agli scatti pubblicati sui social volti a informare il popolo laziale. E le foto non sembrano finire solo all'annuncio di Ciro perché lady Immobile ha postato in questi minuti una fotografia dolcissima tra Andrea e suo papà. Gli occhi pieni d'amore, le braccia che stringono delicatamente a sè, il piccolo pargoletto sono la plateale raffigurazione dell'amore. A fine articolo la stories di Jessica.