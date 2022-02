Lazio, la società elogia Immobile: "King Ciro ha segnato ancora" - FOTO

Ancora lui, Ciro Immobile si è reso imprescindibile ancora una volta per la Lazio. In forte dubbio fino alla fine, ha stretto i denti e si è caricato la squadra sulle spalle. Il capitano della Lazio ha portato i propri compagni e lo stesso Maurizio Sarri alla vittoria contro il Bologna trasformando il rigore in un missile decisivo. Numeri fenomenali per lui che con la rete odierna ha staccato Vlahovic nella classifica marcatori posizionandosi in vetta a quota 19 reti. Ad elogiare la sua prestazione è la società biancoceleste che tramite i social ha scritto: "Re Ciro ha segnato ancora!"