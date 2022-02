Lazio, la società ricorda la doppietta di Zarate contro il Bologna - VIDEO

Sarà Lazio - Bologna il prossimo banco di prova di Maurizio Sarri. I biancocelesti ritornano da Milano sconfitti ma con il mirino puntato sulla squadra di Mihajlović. Se in Coppa Italia non è andata bene, la Lazio vuole dare continuità a quanto fatto in campionato. La sfida di domani in programma alle 15 allo Stadio Olimpico è vicina, ma nel frattempo la società rispolvera i vecchi ricordi. Sui canali social del club biancoceleste è stato pubblicato un video molto significativo: è la doppietta decisiva di Mauro Zarate contro il Bologna. La società carica i tifosi, spera in un ottimo risultato, magari ripetere quanto fatto nel 2009 nella 26esima giornata del campionato Serie A.