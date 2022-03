Lazio, la società ricorda la vittoria col Sassuolo: Lulic e Immobile per Inzaghi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano poco più di un giorno a Lazio - Sassuolo. Il campionato sta per ripartire dopo la sosta per le Nazionali e i tifosi già trepidano in vista della partita di sabato contro gli uomini di Dionisi. Sarà un match importantissimo quello in programma allo Stadio Olimpico alle 18:00, solo otto le partite rimaste alla squadra di Maurizio Sarri con l'obiettivo di raggiungere almeno l'Europa League. Nel frattempo che la sfida si appresta ad arrivare, la società ricorda il magico 2-1 contro il Sassuolo realizzato nel 2016 quando a portare il sorriso a Simone Inzaghi furono le marcatore di Senad Lulic e Ciro Immobile. Di seguito il video social.