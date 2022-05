Lazio, la società suona la carica: "L'ultima dell'anno, tutti insieme!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Poco più di 24 ore e la Lazio riceverà l'abbraccio del suo pubblico nell'ultima giornata di questo campionato di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri si prepara a sfidare il Verona con la qualificazione europea già in tasca e l'obiettivo del quinto posto. Lo stadio Olimpico sarà un teatro stracolmo di innamorati come non si vedeva da tempo: 50.000 persone per gli ultimi 90 minuti di una stagione difficile, ricca di cambiamenti ma pur sempre con i colori biancocelesti nel cuore.

La società, sui canali social, ha postato un video proprio in vista dell'avvicinamento alla gara: "L'ultima dell'anno. All'Olimpico, insieme: FORZA LAZIO!".