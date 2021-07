Lazio, la soddisfazione di Muriqi dopo la vittoria in amichevole - FOTO

La Lazio non sbaglia la prima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. Allo Stadio Zandegiacomo i biancocelesti si impongono con un roboante 10-0 sulla Top 11 Radio Club 103. A segno, oltre ai vari Caicedo, Felipe Anderson e Luis Alberto, anche Vedat Muriqi che inizia con il piede giusto la sua seconda stagione con il club capitolino. L'attaccante kosovaro, schierato dal primo minuto da Sarri come riferimento centrale del 4-3-3, ha espresso la sua soddisfazione per la buona prestazione con una foto pubblicata su Instagram durante il match.