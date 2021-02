Lazio, lady Luis Alberto applaude la classifica dei biancocelesti - FOTO

Tre punti importanti per la Lazio che grazie alla sesta vittoria consecutiva in campionato agguanta la Roma a 40 punti. Biancocelesti che accarezzano la zona Champions, solo i gol fatti li lasciano sotto i giallorossi in classifica. Sui suo profilo Instagram Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto, ha applaudito i ragazzi di Inzaghi per questo risultato.