Lazio, Leiva scalpita in vista della Champions: “Pronto per domani” - FOTO

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani è il giorno della verità, è il giorno di Lazio-Bruges, gara decisiva per le sorti del gruppo F di Champions League. I biancocelesti posso giocare con il doppio risultato. Basterà non perdere per accedere aritmeticamente agli ottavi di finale. Lucas Leiva, uno dei più esperti di Inzaghi, ha suonato la carica in vista della gara con un post su Instagram: "Pronto per domani".