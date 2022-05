Lazio, Lucas Leiva si gode la Capitale: visita al Colosseo per il brasiliano - FOTO

Sono gli ultimi giorni di Lucas Leiva nella Capitale. Dopo cinque anni da protagonista con la maglia della Lazio, il centrocampista brasiliano, arrivato dal Liverpool nel 2017, ha salutato i tifosi biancocelesti che lo hanno supportato per questo lungo periodo di tempo. Il numero 6 lascia il club a testa altissima tra gli applausi della sua gente e con tre trofei in più in bacheca. Il suo futuro sarà in Brasile, molto probabilmente con la maglia del suo Gremio. Lucas si sta godendo questi ultimi momenti nella Città Eterna visitandone i luoghi più caratteristici. Questa mattina un giro al Colosseo con tanto di video su Instagram. Non sarà facile per lui dire addio a tutto questo.