Lazio, Luis Alberto cambia look: e Patricia ha un "nuovo marito" - FOTO

Dalle magie in campo al cambio di look. Luis Alberto imita Raul Moro e Felipe Anderson, che si sono presentati a Empoli con i capelli decisamente più corti, e decide di dire basta con il codino. Il numero 10 biancoceleste è tornato alle origini con un taglio molto simile al primo Luis Alberto visto nella Capitale. La moglie Patricia, ormai abituata ai capelli lunghi, ha scherzato sui social: "Ho un nuovo marito". In attesa di trovare perfetta condizione fisica e le sue magie in mezzo al campo, lo spagnolo si "alleggerisce".