Lazio, Luis Alberto in vacanza a Maiorca - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di riposo chiama, Luis Alberto risponde. Maurizio Sarri per il giorno di Pasqua e Pasquetta ha concesso due giorni liberi per stare in famiglia e godersi le feste. Tra i vari giocatori della Lazio che si sono riuniti con le proprie famiglie, c'è anche Luis Alberto che per l'occasione è partito alla volta di Maiorca. La mezzala biancoceleste ha scaricato lo stress e recuperato tutte le proprie energie per tornare ai comandi del tecnico Maurizio Sarri in vista della partita di domenica contro il Milan. A filmare il viaggio è stata sua moglie Patricia che su Instagram ha riportato una serie di scatti trascorsi proprio a Maiorca: "Mallorca Abril 2022", scrive.