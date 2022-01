Lazio, Mancini e quel gol di tacco: il ricordo del club – VIDEO

Era il 17 gennaio del 1999 quando la Lazio scese in campo al Tardini per affrontare il Parma. Match che si concluse a favore dei biancocelesti che si imposero sugli avversari per 3 a 1 grazie alle reti di Salas, Mancini e Vieri. La società ha deciso di ricordare quella gara condividendo sui profili social ufficiali un video che ripercorre l’azione di uno dei tre gol. È quello di Roberto Mancini che, di tacco, con un colpo da maestro butta in rete la palla spiazzando Buffon.

