Qatar 2022, la Fifa accetta la richiesta dell'Uefa: cancellate le ammonizioni "pendenti"

Accolta la richiesta presentata dalla Uefa: la Fifa ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni "pendenti" in occasione dei playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. In questo modo, l'Italia, che il 24 marzo a Palermo ospiterà la Macedonia del Nord e che, battendo gli avversari, affronterebbe cinque giorno dopo la vincente tra Portogallo e Turchia, aveva ben dieci giocatori in diffida. Si tratta di Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali.

