Udinese, Marino è ancora una furia: "La Serie A non ha regolarità"

La goleada subita dalla sua Udinese contro l'Atalanta in una situazione di forte emergenza legata al Covid-19 è un boccone che Pierpaolo Marino non ha ancora digerito. Il responsabile dell'area tecnica della squadra bianconera, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, è tornato a parlarne, sottolineando il totale malcontento causato dalla decisione di giocare comunque il match: "C’è un conflitto tra Asl e Lega di Serie A, una è spettacolistica, l’altra deve invece tutelare la salute dei cittadini. Non abbiamo ancora letto il nuovo protocollo, ma con tante partite rinviate e alcune giocate con tanti assenti, il campionato ora ha poca regolarità. E non ce l’abbiamo certo con l’Atalanta ma con chi ha organizzato la partita. Dopo la vittoria a Cagliari la squadra vedeva la classifica più verso l’alto che verso il basso, ora dobbiamo ricucire le ferite. Spero che questo nuovo protocollo possa servire a evitare queste disparità".

