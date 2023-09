Lazio | Mandas saluta Creta: "Ho imparato cosa vuol dire essere amati" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chrīstos Mandas in ordine temporale è stato uno degli ultimi acquisti della Lazio in questa sessione di mercato. Il giovane portiere greco è arrivato dall'OFI Creta a titolo definitivo per poco meno di un milione. Sarebbe dovuto rimanere in prestito per un altro anno nel suo club di appartenenza, ma alla fine è stato deciso di farlo sbarcare subito a Roma e farlo crescere in casa.

Il saluto social

Dopo giorni di assestamento nella nuova città, il classe 2001 ha avuto modo di salutare la squadra in cui è cresciuto con un lungo post su Instagram. Mandas ha scritto: "Dopo 1.5 anni in squadra, è arrivato il momento di separarsi. Mi sento molto fortunato ad aver fatto parte dell'OFI, ogni giorno è stato il giorno più bello della mia vita a Creta. Ho imparato cosa vuol dire amare ed essere amati, ho visto il lato del calcio come lo sognavo e mi sono goduto ogni momento in cui ho indossato questa maglia!!! Ringrazio di cuore il presidente della squadra Mr. Michael Bousis e K. Mese di Lysandros che sono stati al mio fianco in tutto come se fossero la mia vera famiglia. Mi hanno aiutato in tutto e mi hanno spianato la strada per poter realizzare un sogno!! Ringrazio naturalmente anche i miei allenatori, i miei compagni di squadra per essere stati insieme tutto il giorno e tutte le persone che lavorano per la squadra, che lottano ogni giorno per stare bene con noi !! Infine vorrei ringraziare i tifosi per tutto il supporto che mi ha dato nel bene e nel male... mi hanno fatto sentire così velocemente uno di loro e non lo dimenticherò mai!! La nostra storia finisce come se fosse la più bella, grazie di tutto OFI grazie di tutto Creta!!".