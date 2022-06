Lazio, Marcos Antonio a Formello: lo scatto con la padrona di casa - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Marcos Antonio con la Lazio è iniziata oggi, con il suo sbarco a Fiumicino nella primissima mattinata. Il giovane brasiliano, proveniente dallo Shakhtar, si legherà ai biancocelesti per i prossimi 5 anni. Domani svolgerà le visite mediche di rito. In attesa di recarsi in Paideia, ha visitato l'S.S. Lazio Training Center di Formello. Su Instagram ha subito immortalato il momento pubblicando una Story con la "padrona di casa" Olimpia. Il simbolo del club ha subito rapito l'attenzione del nuovo arrivato, che dovrà abituarsi a vederla volare prima di ogni partita casalinga.