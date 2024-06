Lazio, Marusic a cena con un ex biancoceleste: lo scatto social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stagione terminata, è tempo di vacanze prima di pensare alla prossima. Qualche settimana di relax per i calciatori biancocelesti che si troveranno tra non molto ad Auronzo di Cadore. E' tornato in patria Marusic per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Il terzino montenegrino non ha perso l'occasione per rincontrare vecchi amici e comagno di squadra. Come testimoniato dalla foto comparsa sui social, Adam è andato a cena con l'ex Lazio Milinkovic anche lui rientrato in Europa dopo un'annata trionfale con l'Al Hilal. Su Instagram lo scatto dei due seduti a tavola con tanto di camicia.