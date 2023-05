Lazio, Mauri e Radu festeggiano il 26 maggio: la foto dentro l'Olimpico

Sono momenti di emozione quelli all'Olimpico di Roma, andato sold-out per la cerimonia del decennale della Coppa Italia del 26 maggio 2013, vinta contro gli eterni rivali: la Roma. Oggi sarà anche occasione per gli eroi del 26 maggio di riabbracciarsi e anche di salutare per l'ultima volta lo stadio e la Lazio, si tratta di Radu. In questi minuti, Stefano Mauri ha commosso il popolo biancoceleste con un selfie con il Boss su Instagram. Sorrisi e occhi lucidi, Stefano e Stefan ritornano a quei tempi in cui hanno scritto la storia di Roma.