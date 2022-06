Lazio, Milinkovic acrobata per un giorno: il video su Instagram - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le vacanze sono quasi finite. Fra una settimana circa la Lazio si radunerà a Formello, ultimate le visite mediche, per poi partire verso Auronzo di Cadore. I biancocelesti si stanno godendo gli ultimi attimi di spensieratezza insieme ad amici e famiglia. Milinkovic si sta ricaricando al mare insieme alla futura moglie Natalija e ai suoi familiari. Su Instagram ha pubblicato diverse Stories in cui mostra la gita in barca di oggi, in particolare il tuffo acrobatico che ha fatto. Agilità da vendere per il Sergente che ha fatto stare in tensione i tifosi per paura che si potesse fare male. CLICCA QUI PER VEDERE IL TUFFO O SCORRI IN BASSO