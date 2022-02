Lazio-Milinkovic, da Firenze a Firenze: mano sul petto e linguaccia - VIDEO

La storia si ripete. Sergej Milinkovic segna e trascina la Lazio, questa non è una novità. Dal 2016, quando è arrivato nella Capitale dicendo di no alla Fiorentina, ad oggi il Sergente è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Italia e in Europa. Leader in campo e fuori, oltre che centrocampista totale. Corre, lotta, salta di testa, imposta, rifinisce e finalizza, quest'anno ancora di più. Sono già 8 i gol in campionato del serbo. Ancora una rete al Franchi per lui, nello stadio in cui aveva siglato la sua prima marcatura in maglia biancoceleste. L'esultanza è la stessa, mano sullo stessa e lingua di fuori. Ci pensa sempre lui. Milinkovic e la società hanno ricordato questi due momenti con un video pubblicato sui social. Tra i commenti i tifosi si sono scatenati con una richiesta ben precisa: "Sergio resta con noi".