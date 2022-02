Lazio, Milinkovic esulta: "Avanti insieme, bello vedervi allo stadio" - FOTO

"Bello vedervi in tanti allo stadio, andiamo insieme avanti!!" , questa l'esultanza via social di Sergej Milinkovic-Savic. Leader indiscusso della Lazio di Maurizio Sarri che in questa stagione ha totalizzato 8 gol e 8 assist in Serie A. Oggi il Sergente nonostante non abbia messo a segno alcuna marcatura è sempre un valore aggiunto a centrocampo. Con le proprie giocate di pura qualità riesce a mettere in mezzo al campo magie ed eleganza. Con lui tutto è possibile, Maurizio Sarri e la squadra crede nel Sergente: adesso c'è il Porto. Milinkovic spera di mettere la firma anche giovedì ma nel frattempo si gode i tre punti odierni agguantati contro il Bologna.