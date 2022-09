Lazio, Milinkovic festeggia la sua 300esima con l'aquila sul petto - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata speciale quella dell'Olimpico per il Sergente Milinkovic. Non solo la vittoria netta della Lazio sul Feyenoord ma anche la 300esima gara con l'aquila sul petto per il serbo. Un traguardo importante che il numero 21 ha festeggiato anche sui social con un video postato sui canali ufficiali della società: "Stasera ho fatto la mia 300esima partita, sono contento e sempre forza Lazio".

Il biancoceleste ha poi postato anche una foto su Instagram: "300 battaglie insieme!".