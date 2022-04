Lazio, Milinkovic impazzisce dopo il gol: "TUTTAAPPOSTOOOO?" - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

"TUTTAAPPOSTOOOO?". Così Milinkovic ha esultato su Instagram dopo il gol e i 3 punti contro il Sassuolo. Il Sergente, con la marcatura di oggi, ha raggiunto 9 gol e 9 assist in stagione: unico centrocampista a riuscirci. Il serbo è una pedina fondamentale nello scacchiere di Sarri per doti fisiche e qualità tecniche, alzando ogni volta il livello della squadra. Contro i neroverdi la prestazione è stata sontuosa, ma lui non si monta la testa e continua a lavorare sodo per raggiungere traguardi con la maglia biancoceleste.