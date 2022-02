Lazio, Milinkovic si candida per il FantaSanremo: "Con me vincete anche quello" - FT

Da Firenze è nato tutto, con quella presa di posizione per il mantenimento della parola data. Contro la Fiorentina è arrivata la sua prima rete in biancoceleste e sempre all'Artemio Franchi stasera ha segnato il suo settimo centro in campionato. Milinkovic sta facendo le fortune della Lazio ed è uno dei pilastri dello spogliatoio. Su Instagram il Sergente ha festeggiato il gol e i tre punti candidandosi per il...FantaSanremo: "Con il Sergente l'anno prossimo vincete anche al FantaSanremo. Per ora solo Lazio e fantacalcio".