Lazio, Milinkovic si scusa con i tifosi: “Oggi sono arrabbiato” - FOTO

Faro in mezzo al campo della Lazio. Unico riferimento tecnico in assenza di Luis Alberto, sempre tra i più pericolosi. Milinkovic è uno che non molla mai e l'ha dimostrato anche contro il Napoli: “Ce l'abbiamo messa tutta” - ha scritto il serbo su Instagram - “Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato”. Un messaggio di scuse ai tifosi, da tifoso. Sergej e la sua Lazio dovranno trasformare la rabbia in cattiveria agonistica, domenica c'è il derby. Quale miglior partita per guadagnarsi il perdono?

