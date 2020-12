Lazio, Muriqi: "Molto felice di esser tornato ad aiutare la squadra" - FOTO

Il Pirata è tornato. Dopo settimane di stop per un problema fisico, Vedat Muriqi è tornato a disposizione e Inzaghi lo ha inserito a partita in corso contro il Napoli per fargli riprendere confidenza in campo. L'attaccante kosovaro è entrato bene in partita, facendo subito a sportellate con gli avversari nonostante i pochi minuti a disposizione. Dopo il match, su Instagram ha espresso la sua felicità: "Sono molto felice di tornare e di contribuire alla squadra. 3 punti molto importanti!". In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Correa, il suo recupero può essere fondamentale.