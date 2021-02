Lazio, niente distrazioni: testa subito alla sfida con la Sampdoria - FOTO

Sicuramente la partita contro il Bayern Monaco è già uno dei pensieri ricorrenti dei giocatori della Lazio, ma prima c'è la Sampdoria da affrontare e tutti dovranno essere concentrati per evitare un altro passo falso, come all'andata, e recuperare terreno in campionato. Sui canali social del club capitolino sono apparse le foto dei primi allenamenti con la scritta "mode on". Non c'è tempo per pensare ad altro: la sconfitta con l'Inter ha rallentato la rincorsa al quarto posto e la partita con i blucerchiati deve essere motivo di slancio.