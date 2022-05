Lazio, nove anni fa Klose annientò il Bologna: il ricordo del club – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il cinque maggio di nove anni fa, nel 2013, la Lazio di Petkovic scese in campo per affrontare il Bologna di Pioli. Una gara a senso unico per i biancocelesti che dominarono in campo senza lasciare scampo agli avversari. Protagonista indiscusso del match è stato Miroslav Klose che ha annientato i felsinei rifilando loro ben 5 reti. L’attaccante tedesco ha lasciato il segno alla Lazio, non solo in quella partita. Personalità e classe lo hanno contraddistinto in tutto il periodo della sua esperienza nella Capitale, per questo e non solo avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi. La gara poi si concluse 6 a 0, la ciliegina sulla torta la mise Hernanes. La società ha voluto ricordare quella vittoria condividendo, tramite i canali social ufficiali, un video che riassume tutti i gol fatti.

