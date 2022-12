Lazio, otto anni fa il primo gol di Felipe Anderson: l'omaggio social della società

È arrivato, ha fatto innamorare i tifosi, se ne è andato ma poi è tornato a casa. Felipe Anderson è uno degli idoli indiscussi della tifoseria biancoceleste, "Pipe" o "Felipetto" per tutti. Il 7 dicembre di 8 anni fa il brasiliano siglava il suo primo gol in Serie A e con la maglia biancoceleste nel match contro il Parma: la società ha voluto ovviamente ricordare questo anniversario sulle sue pagine social.

