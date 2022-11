Lazio, Patric: "Dispiaciuto per l'infortunio, ci vediamo a gennaio" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Patric è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa prima parte della stagione della Lazio. Il difensore è cresciuto molto con Sarri ed è diventato uno dei fedelissimi (9 partite su 15 giocate da titolare). Nell'ultimo mese lo spagnolo si è dovuto fermare per un infortunio lasciando il posto a Casale. Su Instagram ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi biancocelesti dandogli appuntamento a gennaio: "Sono dispiaciuto per il mio infortunio dell'ultimo mese, ma sono molto felice per la grandissima prima parte di stagione della mia squadra!! Ci vediamo a Gennaio, più forti di prima!".