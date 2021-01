Lazio, Patric esulta: "Grande prestazione, continuiamo a lottare"

LAZIO SOCIAL - La Lazio di Simone Inzaghi stende per 2-1 il Sassuolo in rimonta grazie ai gol di Milinkovic e Immobile. I biancocelesti inanellano la quarta vittoria consecutiva in campionato e agguantano il Napoli al sesto posto in classifica. Le aquile festeggiano e i giocatori sui social hanno espresso tutta la loro gioia. Tra questi anche Patric che ha postato le foto del successo sui neroverdi accompagnate dal messaggio: "Altra grande prestazione, continuiamo a lottare. +3".