Lazio, Patric gioisce dei 3 punti presi a Mosca: "Vittoria importantissima" - FT

La Lazio non delude a Mosca e passa sulla Lokomotiv per 0-3. Cleen sheet per Strakosha, aiutato nel mantenere la porta invalicata dalla difesa: Acerbi e Luiz Felipe al centro, Hysaj a sinistra e Patric a destra. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno al passato visto che è stato adoperato da Sarri nel suo ruolo naturale. L'allenatore non ci ha voluto rinunciare e lui ha risposto presente con una prestazione senza sbavature e qualche libertà in fase offensiva degna di nota. Il numero 4 biancoceleste ha gioito su Instagram dopo i tre punti conquistati: "Vittoria importantissima ragazzi".