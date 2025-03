Lazio, Patric ringrazia per il sostegno: "Significa tutto per me" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Patric si è operato alla caviglia, in Spagna, dopo che negli ultimi mesi è stato più volte fermo proprio a causa di questo problema. Per lui la stagione è finita in anticipo. Dopo la foto post-intervento su Instagram, il centrale della Lazio ha pubblicato anche una storia ringraziando tutti i tifosi e non solo per il sostegno. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di sostegno e incoraggiamento dopo l'operazione. Il vostro amore e sostegno significano tutto per me. Sono sulla strada della guarigione e sono grato per ciascuno di voi". Di seguito il post.