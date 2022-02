Lazio, Pedro festeggia l’anniversario con la compagna: “Grazie per avermi supportato” - FOTO

È un giorno speciale per Pedro Rodriguez. Alla vigilia del match di Coppa Italia che metterà di fronte Milan e Lazio nei quarti di finale, l'esterno spagnolo ha festeggiato l'anniversario di fidanzamento con la sua compagna Patricia Magaña. L'ex Barcellona, pilastro della squadra di Sarri, ha dedicato delle belle parole alla sua dolce metà su Instagram vicino a un album fotografico: "Felice anniversario !!! Grazie per questi anni meravigliosi. Spero di continuare a condividere momenti ed esperienze al tuo fianco, amore mio. Sei un sole di donna. Grazie per avermi sempre supportato nei momenti difficili e per avermi fatto ridere e godermi i momenti belli. Ti amo tanto!!".