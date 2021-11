Lazio, Pedro pensa già al prossimo turno di Europa League - FT

"Siamo al turno successivo di Europa League!! Forza Lazio!!!". Questa è tutta la felicità di Pedro sui social dopo la vittoria di ieri sera contro la Lokomotiv Mosca che ha permesso alla Lazio di aggiudicarsi quantomeno il secondo posto e quindi il passaggio del turno in Europa League. Lo spagnolo ha giocato solo 45 minuti, ma è risultato decisivo aumentando i ritmi della squadra e segnando il gol del definitivo 0-3. Toccherà aspettare il 9 dicembre per scoprire se i capitolini saranno direttamente agli ottavi di finale o dovranno passare per i sedicesimi.