Lazio, Pedro segue i compagni all'Olimpico con la sua nuova "migliore amica" - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Nonostante la squalifica Pedro ha voluto esserci. Lo spagnolo non ha potuto giocare contro il Sassuolo perché squalificato, ma è comunque andato all'Olimpico per vedere la partita e sostenere i compagni da vicino. Sul suo profilo Instagram le prove della presenza in tribuna. Prima la foto dello stadio con la scritta "forza Lazio", poi lo scatto nell'intervallo con Olimpia che, a detta sua, è diventata la sua "migliore amica". Pedro si è affezionato alla Lazio e questi dettagli lo confermano.