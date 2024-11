Lazio, Pellegrini: "Maledetti laziali". E Provedel commenta... - FOTO

Una bella Lazio surclassa il Bologna con un netto 3-0 e si lancia nelle zone alte della classifica. Un risultato rotondo figlio di una prestazione corale: tutti i giocatori sono stati sul pezzo, anche e soprattutto chi è subentrato dalla panchina. Titolari e non titolari, in realtà questa è una distinzione che sta stretta alla Lazio di Baroni. Infatti il mister sta riuscendo nell'intento di valorizzare e far sentire al centro del progetto chi, ai nastri di partenza, sarebbe dovuto essere solo un semplice rincalzo. Luca Pellegrini è un esempio lampante. Gara di sostanza e pulizia tecnica, condita dall'assist per mattia Zaccagni. L'ex Juventus, tornato a Roma dove il suo cuore risiede, grazie a giocate di intensità e qualità non hanno fatto sentire per nulla la mancanza di Nuno Tavares. Il giorno dopo tramite un post social condivide la sua gioia per la vittoria ottenuta: "Non c’era modo migliore per riniziare. +3 e clean sheet. Maledetti Laziali". Nei commenti dello stesso è presente un simpatico commento di Ivan Provedel che, ironizzando sul look del terzino biancoceleste, interviene così: "L'austrialiano".