Lazio, per Lazzari è febbre-social: il benvenuto dei tifosi - FOTO

È datata 13 maggio, l'ultima foto di Lazzari con la maglia della Spal. Una sorta di addio annunciato, arrivato a margine della salvezza conquistata con 3 giornate di anticipo dagli emiliani. Poi il silenzio, almeno visivo, che ha accompagnato questo mese e mezzo dell'esterno spallino sul proprio profilo Instagram. Giusto un altro paio di immagini: in una posa come sponsor per una marca sportiva, nell'altra si gode il mare e le vacanze con la propria compagna. I sintomi di una trattativa che già bolliva in pentola c'erano tutti, negli ultimi giorni la Lazio ha accelerato: era troppo forte la volontà di regalare a Inzaghi il proprio esterno destro, tanto da sacrificare anche il cartellino di Murgia. Ora Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio, al netto di Adekanye – che arriva a parametro zero, e il cui contratto è stato depositato ieri – è il primo colpo della sessione estiva di calciomercato dei biancocelesti. I laziali si sono scatenati via social, e hanno preso d'assalto proprio queste ultime tre immagini del profilo Instagram di Manuel. Tra tifosi di altre squadre disillusi, e quelli della Spal rattristati dal suo addio, spiccano a decine i commenti dei biancocelesti per il suo imminente arrivo a Roma. Il riassunto è questo: “Benvenuto nella prima squadra della Capitale”, ma c'è anche chi già se lo immagina con la maglia della Lazio, e sotto la foto di Lazzari con la casacca della Spal scrive: “Il biancoceleste ti dona!”. È il 2 luglio, Inzaghi e i tifosi hanno avuto finalmente il loro esterno. Adesso è il momento di fare gli onori di casa. Di seguito, ecco alcuni commenti dei sostenitori laziali.

