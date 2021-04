Lazio, Pereira festeggia i tre punti sui social: "Grande vittoria" - FT

La Lazio vince contro il Milan e continua a lottare per il quarto posto. 5 squadre per 3 posti, ma i biancocelesti non demordono. Nella gara di questa sera anche Andreas Pereira ha dato il suo contributo entrando bene in campo e cercando di dare freschezza alla manovra offensiva. Il centrocampista ha festeggiato sui social i tre punti pubblicando qualche istantanea del match e scrivendo: "Vamos Lazio! Grande vittoria!".