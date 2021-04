Lazio, Pereira si trasforma in "tornado": su Instagram la skill fatta con lo Spezia - VD

Una serie di tocchi ravvicinati che lo hanno fatto andare via in mezzo a due avversari con una naturalezza impressionante: Andreas Pereira, contro lo Spezia ha dimostrato di avere grande classe e capacità sopraffine che possono essere messe a servizio della Lazio. Verso il 35' del primo tempo, il belga-brasiliano si è reso di una giocata di gran classe, delicato come un ballerino e potente come un tornado. Nello stretto il giocatore è andato via a due avversari, non riuscendo poi a servire il compagno in area di rigore. Il video della giocata è stata poi postato su Instagram e, ammirandolo più e più volte, cresce la sensazione che possa dare tanto in biancoceleste. Tutto dipende dalle dirigenze di Lazio e Manchester United se troveranno l'accordo per il rinnovo del contratto o un nuovo prestito.