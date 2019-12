Lazio, proseguono le vacanze dei biancocelesti da Dubai alle Maldive

Ancora qualche giorno di pausa prima della ripresa per i giocatori della Lazio, che continuano a godersi meritatamente le vacanze di Natale con un trofeo in più in bacheca. In tanti hanno scelto Dubai come meta: Caicedo e Inzaghi si rilassano in spiaggia con le rispettive compagne di vita, Immobile si concede una cena con Jessica al ristorante del celebre Nusret Gökçe. Anche Cataldi, tra il Burj Khalifa e una cena romantica, si riposa a Dubai. Fermata europea per Luis Alberto, che porta la famiglia a Disneyland Paris, mentre volano ben più lontani Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, ancora alle Maldive in totale relax. Ultimi giorni di riposo, poi si tornerà a faticare.