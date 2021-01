Lazio, Reina pronto al primo derby della Capitale: sui social parte il countdown - FT

Lazio - Roma è una partita complicata per tanti versi, ma l'aspetto mentale è sicuramente quello più difficile da gestire. Pepe Reina si è dimostrato un'arma in più a disposizione di Inzaghi sotto questo aspetto e durante la stracittadina potrà aiutare i compagni a gestire i vari momenti della partita. Il portiere spagnolo giocherà venerdì il suo primo derby della Capitale e non vede l'ora di scendere in campo: su Instagram ha messo una Story con il countdown impostato al momento del fischio d'inizio. La forte personalità dello spagnolo, insieme all'esperienza dei senatori biancocelesti, sarà fondamentale venerdì sera.