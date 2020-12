Lazio, Reina sui social: “Guardiamo avanti e rialziamoci” - FOTO

Il pareggio sul campo del Benevento lascia l'amaro in bocca alla Lazio che era in cerca di risposte dopo lo scivolone con il Verona. Pepe Reina, però, da leader qual è, ha subito suonato la carica in vista dei due match importanti che attendono la squadra contro Napoli e Milan. Questo il messaggio del portiere spagnolo sui social: "Bisogna rialzarci e guardare avanti uniti e determinati. Dobbiamo migliorare e faremmo di tutto perché sia così.Testa bassa, umiltà e lavoro. Non c’è un altra strada per venirne fuori!! Non si molla".