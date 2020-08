Lazio, Rocchi racconta la Supercoppa Italiana di 11 anni fa - VIDEO

L'8 agosto 2009 la Lazio si giocò la Supercoppa Italiana contro l'Inter in terra cinese. Quella partita finì 2-1 per i biancocelesti grazie alle reti di Matuzalem e di capitan Rocchi. Oggi la società ha pubblicato un video sui propri canali social ricordando la conquista del prestigioso trofeo .

SPEAKER D'ECCEZIONE - Aprendo il filmato,però, si potrà notare una piacevole sorpresa: la voce in sottofondo è quella dell'inconfondibile Tommaso Rocchi. L'ex attaccante ha commentato così quella partita: "Arrivi al campo e trovi dei fogli con scritto: 'Come può un serpente sconfiggere l'aquila sul proprio nido'. Il nido era il nome dello stadio (Nido d'uccello, ndr). Già dall'inizio della partita avevamo il fuoco dentro. Siamo andati in vantaggio con quel gol, quasi un po' rocambolesco, di Matuzalem. Raddoppiammo poi con quello mio che forse rientra nei gol più belli che ho fatto, sia per esecuzione che per importanza".