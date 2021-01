Lazio - Roma, l'attesa è quasi finita: il trailer della società biancoceleste - VD

Il countdown sta per terminare. È tutto pronto per il derby della Capitale. Tra poche ore, precisamente alle 20:45, Lazio e Roma si daranno battaglia sul prato verde dell'Olimpico per la diciottesima giornata di Serie A. Il primo derby senza tifosi e giocato di venerdì sta per iniziare. La società ha suonato la carica in vista del match con un video trailer pubblicato su Instagram che ricorda molti gol dei biancocelesti nella stracittadina.