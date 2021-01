Lazio - Roma, Luiz Felipe: "Il regalo più bello per festeggiare cento presenze" - FOTO

Prestazione super per Luiz Felipe, con anticipi e interventi eccezionali nel reparto difensivo. Non c'era occasione migliore per festeggiare le cento presenze con la maglia della Lazio che con una vittoria nel derby, e su Instagram il brasiliano lo ha sottolineato: "Festeggiare le 100 partite con una vittoria nel Derby è il regalo più bello che avrei potuto chiedere! Roma è biancoceleste ".

Lazio champagne, Roma asfaltata: apre Immobile, poi doppietta di super Mago

Lazio - Roma, esulta anche Castroman: "Sempre più in alto, complimenti a tutti" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE