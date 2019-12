Lazio, Romulo nostalgico: "2019 da ricordare per la Coppa Italia"

Un'esperienza durata probabilmente non quanto avrebbe voluto quella di Romulo alla Lazio, ma resa sicuramente indimenticabile se non per altro per la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta. E nel salutare il 2019 l'ex esterno biancoceleste ha voluto ricordare proprio quel momento sui social, una soddisfazione da mettere tra i momenti più belli dell'anno. La Lazio è rimasta nel cuore di Romulo, l'esperienza in biancoceleste ha lasciato il segno.