Lazio, Rovella carica i compagni dopo il Venezia: il messaggio alla squadra - FOTO

"Nihil difficile volenti", "Nulla è arduo per colui che vuole". Questo è il messaggio che, sul proprio profilo Instagram, ha voluto lanciare Nicolò Rovella alla squadra. Il centrocampista italiano, ieri reduce da un esordio non brillante soprattutto per l'errore che ha portato al gol di Andersen, sembra già essersi messo tutto alle spalle, forse facilitato dalla vittoria conquistata contro il Venezia, nonostante il momentaneo svantaggio. Sui social pubblica le foto del match e carica sé stesso e i suoi compagni spingendosi e spingendoli a dare sempre il massimo per raggiungere i propri obiettivi.