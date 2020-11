Lazio, Salas e i complimenti a Inzaghi: "Grande Simo!!" - FOTO

Molto spesso, quando due squadre dello stesso livello si affrontano, sono i dettagli a spostare l'ago della bilancia da una parta o dall'altra. Ieri, durante la sfida tra Lazio e Juventus, due in particolare hanno deciso la sfida: l'ingresso in campo di Caicedo e la rimessa di Marusic. Entrambi sono stati decisi da Simone Inzaghi, autentico stratega e inguaribile laziale che, nel momento in cui si è gonfiata la rete, è corso ad abbracciare i suoi ragazzi. Il video dell'esultanza ha fatto il giro del web ed è poi stato postato dal profilo Instagram della Lazio. Nei commenti si possono leggere i complimenti di Marcelo Salas, suo ex compagno che con la maglia della Lazio ha vinto lo scudetto del 2000. Il cileno ha scritto: "Complimenti Simo!!". E come non poter fare i complimenti al mister per questo capolavoro tecnico.

